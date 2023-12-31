تاريخي.. رونالدو “هدّاف 2023”

احتفى نادي النصر بحصد قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب هداف العام برصيد 54 هدفا متفوقًا على كل نجوم اللعبة في أنحاء العالم.
وقال النصر عبر حسابه على منصة إكس: ” لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ .. حضر ليتسيّد هدافي العالم من أرض المملكة .. قائد نادي النصـر السعودي .. الأسطورة كريستيانو رونالدو ..هدافًا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا!”.
وتفوق رونالدو على نجوم الدوريات الأوروبية رغم بلوغه 38 عامًا، وتجاوز كل من النرويجي هالاند، نجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وقائد المنتخب الإنجليزي، ومهاجم بايرن ميونخ الألماني، هاري كين. وفق “سبورت 24”.
وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العام خلال ثلاث عقود مُختلفة، وذلك في أعوام (2008، 2015، 2023).