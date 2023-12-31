أين “الغنام”؟.. ردة فعل الجماهير على “قائمة الأخضر”

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، مساء السبت، القائمة النهائية للأخضر في نهائيات كأس آسيا “قطر 2023” والتي تنطلق الشهر المقبل.
وضمت القائمة 30 لاعبًا على النحو التالي:
نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، أيمن يحيى، علي عزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف وصالح الشهري.
وأثارت قائمة الأخضر ردود فعل كبيرة لدى الجماهير السعودية في ظل استبعاد العديد من الأسماء واستدعاء آخرين لم يكن بعضهم أساسيًا مع فريقه، حيث تصدر اسم لاعب النصر “سلطان الغنام” قائمة المستبعدين من قائمة الأخضر. وفق “سبورت 24”.
وتساءلت الجماهير حول سبب استبعاد الغنام على الرغم من المستويات التي يقدمها اللاعب مع النصر هذا الموسم، الأمر الذي دفع مدرب النصر لويس كاسترو للتعبير عن دهشته بطريقة غير مباشرة؛ حيث سئل في المؤتمر الصحفي بعد مباراة التعاون التي جرت مساء السبت حول عدم استدعاء اللاعب قائلًا: “مانشيني هو الذي يعرف لماذا لم يتم استدعاء سلطان الغنام”؟.
وانتقد قطاع من الجماهير عدم استدعاء سلمان الفرج لاعب الهلال كونه من أهم عناصر الخبرة في المنتخب السعودي خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر ذاته مع اللاعب محمد المجحد؛ حيث توقعت جماهير الأهلي أن يكون من بين الأسماء المستدعاة إلى قائمة الأخضر عطفًا على المستويات التي يقدمها منذ بداية الموسم.