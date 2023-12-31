الذكور “أعلى” من الإناث بمعدل” ساعات العمل”

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الذكور أعلى من الإناث في معدل ساعات العمل اليومية، حيث بلغ معدل الساعات الفعلية في اليوم من العاملين السعوديين الذكور 7.9 ساعة، والإناث 7.6 ساعة يومياً، فيما بلغ معدل الساعات بالنسبة لغير السعوديين من الذكور 8.3 ساعة، والإناث 8 ساعات يومياً.
وبينت إحصائيات الصحة والسلامة في العمل 2023م، أن الوقوف لفترات طويلة والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة هو أكثر المخاطر التي تواجه العاملين في بيئة العمل.
وأوضحت النشرة، أن 45.8 % من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وفي بيئة العمل تم تدريب 46.6 % من العاملين على إجراءات الصحة والسلامة، مبينة أن 48.7% من العاملين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل، و 59.2 % من العاملين توفر لهم جهة العمل فحصا طبيا دوريا.
وأشارت إلى أنه في مجال الرعاية الصحية كان 89.7 % من العاملين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية هي “التوتر المصاحب للعمل” بنسبة 3.2 %، بينما 83.5 % من العاملين لا يعانون أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون جاءت بالنسب الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد على 3 ساعات متواصلة بنسبة 28.15 %، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1 %.