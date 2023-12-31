تبدأ وزارة التعليم، اليوم، فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، ويستمر حتى 6 رجب المقبل.
وأكدت الوزارة أن التقديم سيتم وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وأبانت أنها تراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم. وفق “أخبار 24”.