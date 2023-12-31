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جديد المحليات > “مدن” توقع 10 عقود مع “القطاع الخاص”
31/12/2023   1:20 م

“مدن” توقع 10 عقود مع “القطاع الخاص”

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وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، 10 عقود مع القطاع الخاص ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة، بقيمة بلغت 538 مليون ريال، وذلك بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج “ندلب”.

وأوضحت “مدن”، أن العقود تتضمن إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية بالأحساء، وإكمال الطريق الرابط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مع مدينة الملك سلمان للطاقة، وإنشاء محطة تحويل جهد 132/13.8 ك.ف وبسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك.

وأبانت أن العقود تتضمن كذلك إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل، وإنشاء عدد 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 450 مترا مربعا في المدينة الصناعية بالطائف، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 5 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن العقود تضمنت إنشاء 20 مصنعاً جاهزاً بواحة مدن بالأحساء، وتنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية في المدينة الصناعية بحائل، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 3 و4 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

“مدن” توقع 10 عقود مع “القطاع الخاص”

جديد المحليات
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