مجلة علمية: وعي سعودي بمخاطر “النكهات الصناعية”

تؤثر الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهي مادة مضافة غذائية عالمية شائعة في الأطعمة المصنعة، على النكهات والقوام؛ بسبب تعقيدها الكيميائي والغذائي، حيث يبلغ الإنتاج السنوي منها قرابة مليوني طن، ومن مخاطرها الاضطرابات الأيضية والآثار العصبية والقلبية الوعائية.
وتُضاف هذه المادة عادةً إلى أطعمة المطاعم والخضراوات المعلبة والحساء واللحوم الباردة واللحوم المصنعة؛ إذ لفتت دراسة حديثة نشرتها مجلة “cureus” العلمية، إلى ارتفاع مستوى الوعي بمخاطرها بين سكان المناطق الحضرية بالمملكة، حيث وصلت نسبته إلى 73.09% من المشاركين بالدراسة والذين أكدوا تجنبهم تناول مثل هذه الأطعمة.
وأوضحت المجلة أن هذه النتائج جاءت بعد تحليل إحصائي لبيانات سُجلت لمئات الشباب السعودي من الجنسين، وذلك خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2023، بعد اجتياز بيانات الاختبارات ذات الشأن كمربع كاي، وتحليل الانحدار، وبرنامج SPSS، مع مراعاة عوامل المنطقة والجنس والعمر والحالة الاجتماعية.
وأضافت أن الدراسة تكشف عن رؤية ثاقبة من سكان المناطق الحضرية في المملكة بمخاطر الأطعمة سريعة التحضير، حيث تؤكد النتائج المخاوف الصحية واللوائح الداعمة وتأثير المعرفة على السلوك، فهذا الاستطلاع يعد بمثابة أداة قياس للخطاب العام المستنير واتخاذ القرار في السياق الاجتماعي والثقافي الفريد لسكان المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الدراسة في سياق دراسات مجمعة عن مدى الوعي الصحي لسكان الشرق الأوسط بمخاطر الأغذية المصنعة والمحفوظة، والتي تسبب أضراراً بالغة لصحة الأطفال والمراهقين والشباب ولا سيما كبار السن، وتتمثل تلك الأضرار في ارتفاع ضغط الدم والتأثير على التركيز والحيوية، فضلاً عن ارتباطها بخطر أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.