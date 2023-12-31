“قصاص” مواطن قتل زوجته “خنقا”

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة تبوك، قتل زوجته خنقاً بيديه.
وذكرت الوزارة أن عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية – أقدم على قتل زوجته حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري – سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما.
وأبانت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.