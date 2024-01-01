“25 حديقة” تعزز جودة الحياة بالرياض

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين 25 حديقة موزعة على 18 حي بمدينة الرياض، والذي أقيم بحديقة الكناري بحي الحمراء في الرياض.
وأعرب أمير المنطقة، عن سعادته برعاية مثل هذا الحفل لتقديم هذه الحدائق لمدينة الرياض التي قامت عليها أمانة المنطقة بدراسة عميقة وتصاميم حديثة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم من القيادة الكريمة لجعل الرياض دائماً بهذا المستوى الرائع الذي يجعل جودة الحياة فيها عالية جداً.
وأفاد بأن العمل على هذه الحدائق جاء بعد تخطيط ودراسة شاملة جعلت هذه الحدائق تنطلق وتقدم كهدية لأهالي الأحياء، لافتًا إلى أن الأمانة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، كل يقوم بدوره، بشكل متفاعل ومتناغم يستحق الفخر بهذا المستوى الجيد.
ومن جانبه أوضح الوكيل المساعد للأنسنة والمشروعات الخدمية المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي، أن الـ 25 حديقة تقع على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 230 ألف م2، من الفراغات العامة والمساحات الخضراء وأكثر من 10 آلاف متر من الأشجار وبمساحة تتجاوز 21 ألف متر طولي من ممرات المشاة والدراجات.
وأشار التركي إلى أنه تم العمل على تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية من أبرزها مشروع حدائق الأحياء السكنية والحدائق النوعية وتطوير الميادين والمواقع التاريخية.
وشهد أمير منطقة الرياض، عرضًا مرئيًا عن الحدائق الجديدة، وخطط التوسع، وجانبًا من المشاركات المجتمعية، ثم قام بجولة على معالم حديقة الكناري بحي الحمراء، ووضع الحجر التذكاري للحدائق التي تم تدشينها.
يذكر أن الحدائق التي تم تدشينها تقع على مساحة إجمالية 230 ألف م2 وبمسطحات خضراء تبلغ نحو 75 ألف م2، وذلك في إطار التوسع في الحدائق النوعية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطويرها وأنسنتها، بتصاميم عصرية حديثة، بما يرفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، ويُسهم في تحقيق مبادرة الرياض الخضراء.
وتغطي الحدائق الجديدة الاحتياج المحلي لمختلف أرجاء العاصمة، وترتقي بالمرافق الحيوية، لأحياء (العارض، والرمال، والبيان، والمونسية، وطويق، والقادسية، والفلاح، وإشبيلية، والنزهة، وحي الملك فيصل، والتعاون، والحمراء، والورود، والنسيم الغربي، والخليج، والمهدية، والمروة، والدار البيضاء).وفق “أخبار 24”.
وجرى تصميم حدائق الأحياء بمعايير عالمية، وتم تنفيذها لتحقيق هدف خفض وصول السكان إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام، إلى جانب زراعة 2000 شجرة، و8000 شجيرة، وتجهيز 129 لعبة، والعديد من مواقع الفعاليات، والخدمات، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية.