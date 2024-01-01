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01/01/2024   8:29 ص

“بروتين” مسؤول عن “الذئبة” للنساء

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عن وجود بروتين مناعي مسؤول عن إصابة النساء بمرض الذئبة.

وأوضح الباحثون، وفقاً لدورية “Clinical Investigation ” الطبية، أن بروتين “Brotour TLR7” المناعي يتفاعل مع الحمض النووري الريبي الخاص بالجسم، مما يؤدي إلى حدوث استجابة مناعية تؤذي الأنسجة السليمة.

ومرض الذئبة هو واحد من الأمراض المناعية ويشيع لدى النساء أكثر من الرجال، ويحدث عند مهاجمة الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في أجزاء كثيرة من الجسم عن طريق الخطأ، ويعد الطفح الجلدي أكثر أعراضه شيوعاً، كما تشمل الأعراض أيضاً الشعور بالحمى أو بألم في الصدر أو فقدان الشعر أو وجود التهاب في المفاصل.وفق “أخبار 24”.

“بروتين” مسؤول عن “الذئبة” للنساء

طب وتداوي
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