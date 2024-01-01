مشروعان “واعدان” لتحسين “الإمداد المائي” بمكة

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقيات مشروع الخزن الإستراتيجي المستقل في جعرانة، وإنشاء خزان تشغيلي في منطقة مكة المكرمة، وذلك ضِمن جهود تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار المنطقة وضيوف الرحمن.
وتشمل الاتفاقيات التي جرى توقيعها من قِبل وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، مشروع الخزن الإستراتيجي المستقل في جعرانة بسعة مليونَيْ م3، بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500 ألف م3.
ويسهم المشروع، الذي يستغرق إنشاؤه 36 شهرًا، في تحسين سلاسل إمداد المياه في مكة، كما أنه يعتبر المشروع الأول من نوعه، الذي يتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن كونه أكبر مشروع يتم تنفيذه في موقع واحد.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يجري تشغيل المشروع، الذي فاز به تحالُف شركة رؤية العالمية للاستثمار ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة الطاقة، في الربع الثاني من عام 2027.