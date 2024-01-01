عالميون على رادار “روشن” بـ”الشتوية”

تنطلق الاثنين 1 يناير 2024، فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن للمحترفين، والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.
وتترقب الجماهير السعودية فترة الانتقالات الشتوية والتي لن تكون مثل “الميركاتو الصيفي” السابق الذي شهد الكثير من الصفقات العالمية والتاريخية – وهو أمر متوقع بالنسبة لفترة الانتقالات الشتوية التي لا تشهد صفقات كثيرة – لكنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الأندية الساعية لتدعيم صفوفها قبل النصف الثاني “الحاسم” من الموسم.
وارتبطت أسماء العديد من نجوم كرة القدم بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال يناير 2024، حيث تجرى محاولات مع بعضهم لاستقدامهم هذا الشتاء بدلًا من الانتظار حتى الصيف المقبل.
ويأتي نادي الاتحاد على رأس الأندية التي تترقب الجماهير “شتويتها” في ظل المطالبات بإعادة هيكلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق في النصف الأول من الموسم.
وكانت تقارير إعلامية أرجنتينية أشارت قبل أيام إلى أن نجم وسط ريفر بليت “إينزو بيريز” دخل اهتمامات نادي الاتحاد، وتبدو الصفقة قريبة من الاتحاد خاصة أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى “العميد” تحت قيادة مدربه السابق مارسيلو غاياردو.
وجاء اسم اللاعب المغربي “عز الدين أوناحي” نجم مارسيليا الفرنسي ضمن أبرز الأسماء التي تتنافس عدة أندية سعودية على التعاقد معها خلال يناير. وفق “سبورت 24”.
وجاء تأجيل حسم تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد ليفتح الباب أمام الأندية السعودية لمحاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى “روشن” خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما ارتبط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية بناديي الاتحاد والنصر.
وأشارت تقارير صحيفة إلى أن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل عن الفريق في يناير، لافتة إلى أن عدة أندية سعودية دخلت على الخط في محاولة لضم اللاعب من بينها الأهلي والاتفاق.
وكشفت تقارير عن أن الدولي التركي هاكان كالهانجولو نجم إنتر الإيطالي محط اهتمام نادي الهلال الذي قدم أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.