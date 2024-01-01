“كأس الملك للأندية”.. بطولات عربية بارزة بـ”2023″

طوى الاتحاد العربي لكرة القدم عام 2023 الزاخر بعدة مسابقات نظمها خلال العام المنصرم، لتنمية وتطوير كرة القدم العربية، الذي شهد تنظيم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، مروراً بكأس العرب لكرة قدم الصالات، والمشاركة في منافسات كرة القدم للمنتخبات تحت 17 سنة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وصولاً إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
وجاءت البداية خلال العام 2023، بمسابقة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت منافساتها في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الماضي بمشاركة منتخبات السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان وعمان وفلسطين وقرغيزستان ومصر والإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر؛ حيث تُوج المنتخب المصري باللقب بعد فوزه على منتخب عمان (4 – 2) في المباراة النهائية.
تلا ذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الماضي، إقامة مسابقة كأس العرب لكرة قدم الصالات في محافظة جدة، التي شارك في منافساتها منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان، وتُوج المنتخب المغربي باللقب بعد فوزه على منتخب الكويت في (7 – 1).
في حين، شاركت المنتخبات العربية تحت 17 سنة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الماضي، وفاز بالميدالية الذهبية المنتخب السعودي بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب سوريا.
كذلك شهد العام 2023، إقامة إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي بدأت بمرحلة تصفيات الدور التمهيدي التي أقيمت في محافظة جدة، بمشاركة 4 أندية هي أرتا سولار من جيبوتي وفولكان من جزر القمر وهورسيد الصومالي وفحمان اليمني، حيث تأهل الأخير إلى المرحلة التالية من البطولة. وفق “سبورت 24”.
وأقيمت مباريات الدورين الأول والثاني من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية بنظام الذهاب والعودة، التي أسفرت عن تأهل 6 أندية إلى مرحلة المجموعات، وهي الشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والوحدة الإماراتي والاتحاد المنستيري التونسي والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي، حيث انضمت إلى أندية، الاتحاد والهلال والنصر (السعودية)، والرجاء والوداد (المغرب)، والزمالك (مصر)، والسد (قطر)، والترجي (تونس)، وشباب بلوزداد (الجزائر)، والشرطة (العراق)، إذ أقيمت منافسات دور المجموعات في الطائف وأبها والباحة خلال الفترة من 27 يوليو و12 أغسطس الماضيين، ونال نادي النصر السعودي كأس البطولة إثر فوزه على نظيره الهلال السعودي (2 – 1).
ويتأهب الاتحاد العربي لكرة القدم لإطلاق رزنامة مسابقات عام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.