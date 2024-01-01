“3 مواجهات” في انطلاق الجولة 16 لـ”يلو”

تنطلق “الاثنين” منافسات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام مبارياتها الـ9 على مدار ثلاثة أيام.
ويستقبل الخلود على ملعب نادي البكيرية بالبكيرية ضيفه الصفا، وفي اللقاء الثاني يلتقي العين وجدة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة ، فيما تلعب المواجهة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول حينما يستقبل الفيصلي ضيفه النجمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
وفي “الثلاثاء”، تلعب ثلاث مواجهات، الأولى تجمع القيصومة والترجي على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن, ويلتقي العربي والباطن على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، ويستضيف أُحُد على ملعبه في المدينة المنورة نظيره العدالة. وفق “سبورت 24”.
وتختتم مواجهات الجولة الأربعاء المقبل بخوض ثلاث مواجهات, تجرى الأولى على ملعب نادي العروبة في الجوف بلقاء الجندل والبكيرية ، ويستضيف الجبلين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل فريق العروبة، وأخيراً يلتقي القادسية وهجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.