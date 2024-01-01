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رياضة > الأخضر الأولمبي يستعدّ لـ”كأس آسيا” في دبي
01/01/2024   8:37 ص

الأخضر الأولمبي يستعدّ لـ”كأس آسيا” في دبي

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يقيم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في دولة الإمارات، خلال الفترة 3-30 يناير المقبل، وذلك ضِمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، حامد يوسف، عبدالعزيز العويرضي، معاذ فقيهي، محمد أبو الشامات، ريان حامد، محمد اليامي، محمد سليمان، خالد العسيري، إسلام هوساوي، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عبدالإله هوساوي، علي الجاسم، زياد الجهني، مصعب الجوير، صالح أبو الشامات، أحمد الغامدي، علي المسعود، هيثم عسيري، سعد الشرفاء. وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، وتايلاند، وطاجيكستان.

الأخضر الأولمبي يستعدّ لـ”كأس آسيا” في دبي

رياضة
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