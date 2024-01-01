“الحج” تنفي فتح التسجيل لحجاج “الداخل”

نفت وزارة الحج والعمرة ما جرى تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، عن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445 أو إعلانها باقات الحج.
وأهابت الوزارة بالجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة عبر موقعها الإلكتروني أو حسابتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
وتعتزم وزارة الحج والعمرة في 26 جمادى الآخرة 1445 الموافق 8 يناير 2024، إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والذي سيكون بمثابة معرض متكامل لجميع الخدمات المتاحة والتي ستقدم لحجاج بيت الله، في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024. وفق “أخبار 24”.