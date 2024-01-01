معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بـ”التعليم”

كشفت وزارة التعليم عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.
وأوضحت أن معايير المراتب من 11 إلى 13 هي تقييم الأداء الوظيفي وعليه 30 نقطة، وبرامج التطوير والتدريب وعليه 40 نقطة، واختبار الكفايات القيادية وعليه 30 نقطة.
وأشارت إلى أن معايير المرتبة العاشرة فما دون ذلك هي تقييم الأداء الوظيفي وعليه 30 نقطة، وبرامج التطوير والتدريب وعليه 40 نقطة، والمبادرات والإنجازات (العمل التطوعي) وعليه 30 نقطة.
وبالنسبة للجدول الزمني لمتابعة الإجراءات، أبانت الوزارة أنه يتم تقويم الأداء الوظيفي من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للمدير بنظام فارس، ثم اختبار المفاضلة للترقية للمرتبة 13-12-11 عبر الدخول على موقع المركز الوطني “قياس” لحجز موعد الاختبار حسب مواعيد المركز، أو تحديد ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ثم التقديم على منصة “مسار” حسب المواعيد التي ستعلن لاحقا. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن تاريخ المفاضلة الأولى سيكون في 29 فبراير المقبل، وتاريخ المفاضلة الثانية سيكون 31 يوليو المقبل، بينما وقت الأسئلة الشائعة سيكون مستمراً عبر الدخول على صفحة وكالة الموارد البشرية في موقع وزارة التعليم.