وظائف شاغرة بـ “الصحة”

كشفت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الإثنين المقبل، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة، ومنها جودة، وإدارة جودة، وجودة شاملة، وذكاء أعمال، ونظم معلومات الحاسب الآلي، وعلم البيانات، وتقنية معلومات، وعلوم الحاسب الآلي، والذكاء الصناعي، وهندسة حاسب آلي، وهندسة شبكات، وهندسة برمجيات، وأمن سيبراني، وأمن معلومات، ومطور برامج.
واشترطت على المتقدم أن يكون حاصلاً على وثيقة التخرج، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مشيرة إلى أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية، يتطلب موقفهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي. وفق “أخبار 24”.
وشددت على إرفاق شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة، والاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.