“فحص مهني” بمصر للعمالة القادمة للمملكة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من برنامج “الفحص المهني في مصر”، وذلك في خمس مجالاتٍ مهنية، وهي السباكة، والكهرباء، واللحام، وميكانيكا السيارات، والنجارة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك عبر توأمة منظومة فحص المهارات في البلدين الشقيقين؛ لرفع كفاءة العمالة المهنية، وجودة الخدمات المهنية المقدمة في سوق العمل السعودية.
وأكدت أنها تعمل على إضافة مجموعة مجالات مهنية أخرى في المراحل القادمة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف للتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودية، حيث أصبحت شهادة الفحص المهني متطلبًا أساسيًا لعملية استقدام العمالة المهنية إلى المملكة لعوائل محددة من المهن، والتي يمكن الحصول عليها من أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلد العامل قبل قدومه بعد اجتياز اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي.
وأضافت أنها تسعي لتفعيل البرنامج في عدة دول؛ وذلك بعد نجاح تفعيله في باكستان، والهند، وبنجلاديش، وسريلانكا خلال الأشهر الماضية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنّ البرنامج يأتي مع حزمة من برامج تطويريّة أخرى تندرج جميعها تحت مظلة “الاعتماد المهني”، التي تعكس جهود المملكة في إيجاد سوق عمل متينة وجاذبة، تتميّز بمرونتها العالية وسرعة تجاوبها مع المتغيرات واستقطابها للمهارات الأعلى.