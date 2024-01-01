نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “ترجمة فورية” للمكالمات بهواتف “سامسونج”
01/01/2024   1:29 م

“ترجمة فورية” للمكالمات بهواتف “سامسونج”

+ = -
41

قالت مواقع تقنية متخصصة، إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إضافة ميزة “الترجمة الفورية” للمكالمات الهاتفية إلى سلسلة هواتف جالاكسي S24 المرتقب إعلانها في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل وتجاوز عقبة اختلاف اللغة دون وسيط.

وأوضحت المصادر أنه سيتم ترجمة المكالمات الهاتفية عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في الأجهزة باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي “غاوس” الذي تطوره سامسونج.

وأشارت إلى أن ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستعمل مع هواتف سامسونج، كما ستدعم أيضًا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى، حيث سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستُعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة جالاكسي S24. وفق “أخبار 24”.

وتابعت أن سامسونج ستسعى إلى توفير الميزة لأكبر عدد من المستخدمين، وستدعم الميزة في البداية اللغتين الإنجليزية والإسبانية، وستضيف لاحقاً المزيد من اللغات مثل الكورية واليابانية وغيرها.

“ترجمة فورية” للمكالمات بهواتف “سامسونج”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885283268.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com