“تطبيق الكهرباء”.. “60 خدمة”

دشنت الشركة السعودية للكهرباء، “تطبيق الكهرباء” بنسخته الجديدة، والذي يوفر أكثر من 60 خدمة للمشتركين عبر منظومة تقنية متكاملة، ويتيح الاطلاع على نمط الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين له في نفس الحي.
ويحسن التطبيق تجربة العميل، ورفع الكفاءة والموثوقية في الأداء، وتوفير تجربة رقمية متطورة ومتكاملة تمكنه من إدارة حسابه بكل يسر وسهولة، وتعزيز التواصل مع العملاء عبر خدمات أكثر وتجربة جديدة فريدة من نوعها.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن حمد القنون، استمرار الشركة في تبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء، وتطوير وتحسين موثوقية الخدمة، بما يعزز تجربة عميل مميزة.
وسخرت الشركة جميع الإمكانات المتاحة لتلبية حاجات المشتركين، عبر تطبيق خدمات تقنية مبتكرة ومرنة، تتماشى مع أحدث الممارسات التقنية في مجال تجربة العميل؛ لضمان تحقيق التواصل الفعال مع المشتركين وخدمتهم على مدار 24 ساعة.
وشهد قطاع الكهرباء تطورًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمشتركين، بفضل ما يحظى به من اهتمام القيادة، والمتابعة المستمرة والدعم غير المحدود من وزير الطاقة، الذين سخر كل الإمكانات اللازمة لتحقيق تطلعات القيادة، وضمان موثوقية الخدمة الكهربائية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تطبيق الكهرباء بنسخته الجديدة يوفر خدمات استعراض تفاصيل الفواتير وسدادها، الاطلاع على نمط الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين له في نفس الحي، متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، والتواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء عبر “المحادثة المباشرة” المتاحة على مدار الساعة وخدمة المكتب الافتراضي.