“الأرامل”.. النساء أكثر من الرجال “16 مرة”

بلغ عدد الأرامل السعوديين الذكور والإناث 419.3 ألف أرمل وأرملة، من بينهم 395 ألف أنثى، و24.2 ألف ذكر، أي أن عدد الإناث المتوفى عنهن أزواجهن يتخطى عدد الذكور المتوفى عنهم زوجاتهم بـ 16 ضعفا.
وبحسب بيانات رسمية بلغ عدد السعوديين والسعوديات المطلقين 445.3 ألف مطلق ومطلقة، بواقع 94.6 مطلقة، و350.7 مطلق.
وتشير البيانات إلى أنه بعام 2022، كان 3.6% من السكان السعوديين في الفئة العمرية القادرة على الزواج مطلقين، من بين هؤلاء، 17.2% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا مطلقين، وبلغت نسبة الذكور المطلقين في سن الزواج 1.5%، بينما بلغت نسبة النساء 5.7%. وفق “أخبار 24”.
وكان 1.2% من السكان غير السعوديين في الفئة العمرية القادرة على الزواج مطلقين، من بين هؤلاء، 24.6% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا مطلقين، بينما بلغت نسبة الذكور غير السعوديين المطلقين في سن الزواج 0.6%، بينما بلغت نسبة النساء 3.4%.