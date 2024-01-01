تقويم “تفاعلي” للزكاة والضريبة

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقويماً يوضح مواعيد الإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م، بهدف تمكين المنشآت المكلفة من أداء واجباتها الزكوية والضريبية في أوقاتها المحددة.
ويتضمن التقويم جميع المواعيد المحددة لرفع إقرارات الحسابات الزكوية، والإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع، والسلع الانتقائية، والقيمة المضافة سواءً الإقرارات الشهرية التي تقدمها المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، أو الإقرارات التي تقدمها المنشآت الأخرى كل 3 أشهر.
ويتميز التقويم بخاصيته التفاعلية، بحيث يمكن إضافته عبر تقويم الأجهزة المحمولة، وسهولة تصفحه، كما يُمكن للمنشآت والمهتمين تحميل التقويم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. وفق “أخبار 24”.