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جديد المحليات > بـ”أمر الملك”.. تمديد حساب المواطن بـ”الدعم الإضافي”
01/01/2024   9:47 م

بـ”أمر الملك”.. تمديد حساب المواطن بـ”الدعم الإضافي”

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م. وفق “أخبار 24”.

بـ”أمر الملك”.. تمديد حساب المواطن بـ”الدعم الإضافي”

جديد المحليات
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