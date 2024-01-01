“إحالة” منشأة زورت صلاحية منتجات تجميل لـ”النيابة”

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة لقيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.
وقالت الهيئة إنها رصدت المخالفات المرصودة واستكملت إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة المسؤولين عن المخالفات للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق الأنظمة.
وأشارت إلى أن الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٣١) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٣٦هـ تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي “خدع أو غش في المنتج التجميلي”، و”تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة”.
كما تنص المادة ٣٤ من نظام منتجات التجميل على أن “يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.