“تاسي” يكسر حاجز 12 ألف نقطة بأولى جلسات 2024

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات العام الجديد (2024) على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) هو السابع له على التوالي، ليكسر حاجز 12 ألف نقطة للمرة الأولى من نهاية تعاملات 24 أكتوبر 2022 عندما بلغت قراءته 12075 نقطة، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الأحد).
ونتيجة تحسن أسعار معظم الأسهم، أنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12037.04نقطة في مقابل 11967.39 نقطة أمس، بزيادة 69.65 نقطة نسبتها 0.058%.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 22 % إلى 6.4 بليون ريال، في مقابل 5.2 بليون، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 21 % إلى 249 مليون سهم، في مقابل 205 ملايين، وصعد عدد الصفقات المنفذة 11 % إلى 398 ألف صفقة في مقابل 360 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 10 % إلى 626 سهماً.
وأنهت مؤشرات 18 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء منها 5 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، تصدرها قطاع الرعاية الصحية بزيادة 1.65 %، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية المرتفع 1.56 % ، ثم مؤشر التأمين بنسبة 1.44 %، فيما ارتفع مؤشر الاستثمار والتمويل 1.27 %، وصعد تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05 %، وارتفع مؤشر المصارف 0.70 %.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر السلع طويلة الأجل الهابط 0.86 %، تلاه مؤشر المرافق العامة المتراجع 0.14 %، ثم مؤشر الصناديق العقارية المتداولة الخاسر 0.04 إلى مستوى 3666 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وبعد ارتفاعه اليومين السابقين، استهل مؤشر نمو السوق الموازية العام الجديد على خسارة 0.17 % تعادل 41 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 24488 نقطة، في مقابل 24529 نقطة أمس، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 33 % إلى 40.3 مليون ريال، في مقابل 30.4 مليون، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 2.88 مليون سهم، بزيادة 25 %، نُفذت من خلال 3320 صفقة بنسبة ارتفاع 6 %.