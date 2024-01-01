نظام “العنونة” بمجتمعات “روشن”

أطلقت مجموعة “روشن”، المطور العقاري بالمملكة، تخصيص العنوان الوطني المختصر لتعزيز الهوية المكانية في مجتمعاتها السكنية، ليضعها في طليعة المطورين العقاريين الذين يتبنون العناوين الوطنية المخصصة.
ووقعت”روشن”، اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي “سبل”، لتطبيق نظام العنونة المخصص لجميع وحدات مجتمعات روشن، بما يضمن تكاملاً مع أنظمة “سبل” وتعزيز الخدمات اللوجستية.
وتُعد “سبل”، المزود الرئيسي لبيانات العناوين الوطنية وتعمل على إنشاء نظام موحد للعناوين، وبعيداً عن العناوين التقليدية الطويلة، يستخدم العنوان الوطني المختصر رمزاً مكوناً من 4 حروف و4 أرقام لتحسين دقة العنوان.
وستبدأ الجهتان بتطبيق عناوين مختصرة مميزة لجميع وحدات روشن، حيث ستمنح هذه الاتفاقية “روشن” القدرة على تخصيص العنوان المختصر لكل مشروع ومرحلة ومنطقة.
وأوضح المدير العام التنفيذي لإدارة الأراضي والشركاء بمجموعة “روشن” نومان الدعجاني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نحو تحسين العمليات التشغيلية وتوفير تجربة سلسة لسكان مجتمعات “روشن” وتعد شهادة على الالتزام برفع سقف التميز واتباع المعايير الدولية، وإعادة رسم مستقبل العيش والعمل بالمملكة.
من جهته قال نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والتجارية في البريد السعودي المهندس ريّان الشريف، إن خدمة العنوان الوطني تُعد بمثابة الهوية المكانية للأفراد بالاتساق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تعمل على تأهيل عملائها لإتمام تعاملاتهم التجارية والحكومية، عبر نظام عنونة موحد وشامل لجميع مناطق ومدن المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة التعاون التي وقعتها مع “سبل” في يوليو 2023، حيث تخطو “روشن” خطوة جديدة على طريق التَّمَيز، وتضيفَ فصلاً آخرَ إلى سجل تحالفاتها الإستراتيجية مع شركائها من الكيانات الرائدة في مجالها.
يُذكر أن مجموعة روشن، حصلت على لقب “أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام” في قمة وحفل جوائز Big 5 العالمية، التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات.