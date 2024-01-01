“طعم السعودية”.. اكتفاء ذاتي بـ”الدواجن”

أطلق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانيــة والســمكية؛ الحملة الوطنية الرقمية “طعم السعودية”، والتي تهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدواجن بالمملكة وزيادة المحتوى والإنتاج المحلي، والإسهام في خلق الفرص الوظيفية، وتحسين جودة الحياة.
وتهدف الحملة، التي تشهد مشاركة 25 قطاعاً حكومياً، إلى تغيير التوجهات لاستهلاك الدواجن المحلية؛ من خلال تعزيز الصورة الذهنية لدى الجمهور المستهدف بأهمية الدجاج المربى محلياً وتثقيفهم حول القيمة الغذائية للمنتج.
وتسهم الحملة في التوعية بزيادة النمط الاستهلاكي لمنتجات الدواجن المحلية، وفقاً لمسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويتوافق الإنتاج المحلي للدواجن مع المعايير والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب”، والخطة التوسعية في قطاع إنتاج الدواجن، والتي تستهدف الوصول إلى 1.6 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 92% بحلول عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وتعزز الحملة دور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشهد قطاع الدواجن في المملكة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل عدة أعوام؛ وكانت نتيجتها تطورا في قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع الدواجن بشكل خاص.