“فيفا”: رونالدو هداف العالم لـ”عام 2023″

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تربع كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023.
وتصدر رونالدو قائمة الهدافين حول العالم في كل البطولات بنهاية 2023، بعدما سجل 54 هدفا بقميصي النصر ومنتخب البرتغال، متفوقاً على كيليان مبابي، وهاري كين، نجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفا، فيما جاء إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع بـ50 هدفا.
لكن الجدل كان حول الأهداف الستة التي سجلها رونالدو بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ساهمت في تتويج الفريق باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة “فيفا”. وفق “سبورت 24”.
واعترف فيفا باعتلاء رونالدو صدارة هدافي العام حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، وكان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أعلن في وقت سابق صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.