1500 طالب في “ساعة برمجة” بـ”سلمان للعلوم”

شارك أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراحل التعليمية في الفعالية العالمية “ساعة برمجة” التي نظمتها واحة الملك سلمان للعلوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وشركة مايكروسوفت العربية.
وتهدف الفعالية التي بدأت يوم 10 ديسمبر الماضي واستمرت حتى نهاية 2023 إلى تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار لدى طلاب وطالبات التعليم العام.
وتنظم الواحة هذه الفعالية ضمن برامجها لتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب، وتحفيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات،(STEAM)؛ بهدف دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية قاعدة الاقتصاد المعرفي. وفق “أخبار 24”.
وتمكن المشاركون في الفعالية من الطلاب والطالبات، من اختيار تحديات في بيئة ماينكرافت التعليمية، ثم قاموا ببرمجة حلولهم الإبداعية لها، بالإضافة إلى تمكين المشاركين خلال زيارتهم للواحة من زيارة بعض القاعات العلمية وتفاعلوا مع معروضات قاعتي الطاقة والحياة، كما زار البعض القبة السماوية، و”مساحة الصانع” بالواحة.