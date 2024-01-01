نجوم سعوديون يشهدون “كأس آسيا” لأول مرة

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير المقبلين، على أن تقلص قبل انطلاق البطولة باستبعاد عدد من اللاعبين.
ويلعب الأخضر ضمن المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
وجاءت القائمة التي أعلنها مانشيني لتكون فرصة أخيرة لعدد من النجوم كونهم تخطوا حاجز الثلاثين عامًا، بينما سيطر عامل الشباب على تلك القائمة بوجود غالبية منهم ستشارك لأول مرة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.
وتتكون القائمة الأولية من 30 لاعبًا وهم :
نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.
وقرر مانشيني استبعاد عدد من اللاعبين الكبار قبل انطلاق بطولة كأس آسيا وعلى رأسهم لاعب الهلال سلمان الفرج، وزميله في الفريق ياسر الشهراني، ثنائي الهلال، بينما خلت القائمة من الحارس محمد العويس بسبب الإصابة التي يعاني منها.
ويظهر خلال قائمة الأخضر 4 لاعبين شاركوا في وقت سابق في كأس آسيا، بينما ستكون المشاركة الأولى في قطر لـ 26 لاعبًا، أما عن اللاعبين الذين شاركوا قبل ذلك في البطولة فهم لاعب الهلال سالم الدوسري والذي لعب 6 مباريات في كأس آسيا، ولاعب الشباب فهد المولد بواقع 6 مباريات أيضًا، أما مدافع الهلال علي البليهي فقد خاض 4 مباريات بالبطولة القارية، بينما مثل لاعب النصر عبدالرحمن غريب الأخصر في 4 مواجهات.
وينتظر 26 لاعبًا جديدًا على المنتخب الوطني القائمة النهائية التي ربما يخرج منهم عدد من اللاعبين قبل خوض مباريات في البطولة في قطر.
واللاعبون الذين ربما يشاركون في كأس آسيا لأول مرة هم نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، خالد الغنام، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.
فرغم كبر حارس الفيحاء أحمد الكسار صاحب الـ 32 عامًا لكن ربما تكون بطولة كأس آسيا بقطر المشاركة الأولى له، والأمر ينطبق على لاعب الاتحاد حسن كادش صاحب الـ 31 عامًا، وأيضًا مهاجم الهلال صالح الشهري صاحب الـ 30 عامًا. وفق “سبورت 24”.
وتم اختيار الكسار للتواجد في القائمة الأولية للأخضر، بعد إصابة حارس الهلال محمد العويس، أما كادش فلم يشارك سوى في 3 مباريات بقميص المنتخب، لكن الأمر يختلف مع صالح الشهري الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنتخب خلال السنوات الماضية وشارك في كأس العالم 2022 بقطر، لكن ستكون هذه أول مرة يشارك في كأس آسيا.