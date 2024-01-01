جيسوس يحسم “صفقتين” محتملتين بـ”الهلال”

علم “سبورت 24” من مصادره الخاصة أن إدارة نادي الهلال تلقت ترشيحات عديدة عن طريق وكلاء وشركات دولية لتسويق لاعبيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها في اليوم الأول من العام الجديد 2024 وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
ويسعى الهلال خلال الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه بصفقة أجنبية على الأقل تكون بديلة للبرازيلي نيمار المصاب بالرباط الصليبي، وقد يبرم الصفقة الثانية في حال وصل عرض مالي مقنع للبرازيلي الآخر ميشيل ديلجادو.
ويملك ديلجادو عدة عروض من أندية برازيلية كبرى أبرزها (كورنثيانز – فلومينينسي – فلامنجو) وكذلك ترغب عدد من الأندية المحلية في ضمه ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، غير أن تلك العروض أغلبها شفهية ولم تأخذ طابع الرسمية بعد.
وأشارت المصادر إلى أن نيمار سيتم إسقاط اسمه من كشوفات الفريق الأزرق في النصف الثاني من الموسم الجاري واستبدال لاعب أجنبي آخر بع، خاصة أنه سيقضي الفترة المقبلة للعلاج والتأهيل جراء إصابته بالرباط الصليبي لركبته اليسرى التي تعرض لها في منتصف أكتوبر الماضي.
وأجرى نيمار عملية جراحية مطلع شهر نوفمبر الماضي في البرازيل تحت إشراف فريق طبي مختص ووفق البرنامج التأهيلي المكثف الذي بدأه قبل قرابة الشهرين، على أن تكون عودته مع بداية منافسات الموسم المقبل التي ستكون خلال شهر أغسطس المقبل وهو التوقيت الذي يجعله جاهزاً 100٪.
وفي السياق ذاته أشارت بعض وسائل الإعلام العالمية إلى تفكير الهلال في التعاقد مع لاعب من الرباعي، الفرنسي ثيو هرنانديز (26 عاما) لاعب ميلان الإيطالي، والبرازيلي إيرتون لوكاس (26 عاما) لاعب فلامنجو البرازيلي، والفرنسي لوكاس دينيه (30 عاما) لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والإيطالي ليوناردو سبينازولا لاعب روما الإيطالي.
وأحالت إدارة الهلال ملف التدعيمات الجديدة إلى المدير الفني للفريق، البرتغالي جورجي جيسوس الذي يدرس احتياجات فريقه خلال النصف الثاني من الموسم.
في المقابل طالب الجهاز الفني اللاعبين الذين يقضون إجازاتهم حاليا ًبضرورة الالتزام بالبرامج اليومية المعدة لهم مسبقاً وتتضمن جدولاً للتغذية والتدريبات اليومية الخفيفة المحددة لهم تحضيراً لاستئناف بقية منافسات الموسم، بعد أن منحهم المدرب البرتغالي جيسوس إجازة لمدة أسبوعين.
في حين يستثنى اللاعبون الدوليون من الإجازة (محمد اليامي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالاله المالكي، صالح الشهري، سالم الدوسري) الذين يتواجدون مع المنتخب السعودي في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة أمم آسيا 2024، وكذلك المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي اللذان يستعدان للمشاركة مع منتخبيهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها ساحل العاج. وفق “سبورت 24”.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، ووصل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونصف نهائي كأس السوبر، ويلعب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا حينما يواجه الفريق الإيراني سابهان أصفهان.