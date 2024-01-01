“كورينثيانز” يخطط لضم “ميشايل”

كشفت تقارير صحفية عن دخول لاعب الهلال ميشايل ديلغادو ضمن دائرة اهتمام أحد الأندية البرازيلية للانتقال له خلال ميركاتو الشتاء.
وأكدت صحيفة “UOL” البرازيلية، أن نادي كورينثيانز استفسر من إدارة نادي الهلال بشأن إمكانية ضم اللاعب ديلغادو.
وأشارت، أن رغبة كورينثيانز في التعاقد مع ميشايل جاءت بطلب من المدرب مانو مينيزيس والذي وضع اللاعب على قائمة أولوياته خلال الفترة المقبلة. وفق “سبورت 24”.
وأوضحت، أن استفسار نادي كورينثيانز الذي أرسله للهلال بشأن ضم ديلغادو لم يتم الرد على تلك الاستفسارات.
وشارك ديلغاود هذا الموسم مع الهلال في 25 مباراة سجل خلالها 4 اهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.