“روشن” ومجتمع “الفلوة” بـ”البشت الحساوي”

استعرض جناح “روشن” بمهرجان البشت الحساوي، لزائريه في رحلة افتراضية بمنطقة الأحساء، مجتمع “الفلوة” السكني، أول مجتمعات روشن المتكاملة بالمنطقة الشرقية من خلال تجربة عرض نوعية، كشفت عن تفاصيل هذا المجتمع الرائع الذي يمزج بين الحداثة والتراث الأصيل.
ورعت مجموعة “روشن” مهرجان البشت الحساوي في إطار مبادرات برنامج “يُحييك” للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلى إثراء وتعزيز الحياة الثقافية بالمملكة، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، بتنظيم من هيئة التراث للاحتفال بالتراث التاريخي والثقافي للحياكة اليدوية للبشت.
واستقبل جناح “روشن” في المهرجان الذي استمر 10 أيام الزوار بكرم الضيافة العربية للاستمتاع بتجربة البشت التقليدي والتقاط الصور والحصول على الهدايا التذكارية المصممة لحرفة صناعة البشوت.
وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل للمجموعة غادة الرميان، إن شراكتنا مع مهرجان البشت الحساوي عبرت عن التزامنا بدعم الموروث الثقافي للمملكة وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ عليه.
وأشارت إلى أن المهرجان كان مناسبة مثالية للاحتفاء بالتراث الفني والثقافي للمنطقة الشرقية، مشيدة بجهود الهيئة في التعريف بالتراث الثقافي في مناطق المملكة من خلال إقامة الفعاليات الاجتماعية المميزة ومنها مهرجان البشت الحساوي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت “الرميان” أن المشاركة كانت فرصة لاستعراض مجتمع “الفلوة”، باكورة مجتمعات “روشن” المتكاملة والمؤنسنة في المنطقة الشرقية، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويجسد الحرص في المحافظة على التراث المحلي من خلال تصاميمه المعمارية التي تحاكي ثقافة المنطقة.
ويُعد مشروع “الفلوة” أول مشاريع روشن في المنطقة الشرقية، ويقع بالقرب من جبل الدخنة الأيقوني، وتعكس تصاميمه مزيجاً رائعاً من التراث الأصيل والسمات العصرية الحديثة، في لوحة متكاملة ومستدامة تتزين بالمساحات الخضراء والمفتوحة.
وتضم “الفلوة” أحياءً متكاملة تتيح لساكنيها وزوارها تجربة معيشية مؤنسنة ومجموعة متنوعة من المرافق الحيوية والترفيهية التي تلبي كافة احتياجاتهم، بما في ذلك المساجد والمتاجر والمدارس والحدائق العامة.