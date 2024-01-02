برامج لدعم “المنشآت السياحية”

أطلق صندوق التنمية السياحي، مركز نمو السياحة “TDF Grow”، لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، عن طريق دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب، من خلال 5 برامج رائدة تُلبي احتياجات رواد الأعمال في هذا القطاع.
ويدعم “برنامج مساحات نمو السياحة” الأنشطة التعاونية في مساحة العمل المشتركة للمركز، من خلال توفير مساحات العمل وتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية؛ بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل، ويستهدف رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب 10 منشآت شهرياً.
فيما يدعم “برنامج مُسرعة نمو السياحة” المكثف، المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة نحو النمو، ويشمل خدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتوجيه، والتدريب؛ بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين، ويستهدف البرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال العمل على تخريج 15 منشأة صغيرة أو متوسطة.
ويهدف برنامج “معسكرات نمو السياحة”، إلى دعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم، ويتكون من ثلاثة معسكرات تدريبية مختلفة، مستهدِفاً رواد الأعمال وإنتاج 60 نموذج عمل ناجحا.
كما تشمل برامج المركز “مُسرعة نمو المطاعم والمقاهي”، المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال المطاعم والمقاهي، إذ تهدف إلى دعمها بخدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتوجيه، والتدريب، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين، ويستهدف تخريج 15 منشأة صغيرة أو متوسطة.
ويقدم المركز برامج تدريبية منوعة، تشمل فرص تعلم إلكتروني مباشر لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وتشمل البرامج الموضوعات البارزة وجلسات تدريب حول أحدث التطورات في القطاع، وتستهدف البرامج 100 مشارك في كل جلسة.
ويوفر المركز الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال، ومساعدتهم على تأسيس منشآت سياحية، بما يهدف إلى توفير خدمات عالية القيمة، وتكوين شبكة من الشركاء، عبر تهيئة آليات التواصل مع قطاع الأعمال بالقطاع السياحي.
ويهدف أيضًا إلى تعزيز الفرص التجارية لديهم عبر ربطهم بالمستثمرين والمؤسسات الشريكة من القطاعين العام والخاص، من خلال برامج وخدمات متعددة يقدمها المركز، بما يسهم في تسهيل إجراءات دعم وتمكين أصحاب منشآت القطاع السياحي بالمملكة لتعزيز توسع نشاطها وتسريع نموها، الأمر الذي ينعكس على نمو وارتقاء صناعة السياحة في المملكة واستقطاب مستثمرين جدد إليها. وفق “أخبار 24”.
وتتطلع هذه البرامج إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع السياحة وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال المهم.
ويأتي إطلاق مركز نمو السياحة، في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بالعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة، وتعزيز جاهزية رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها ببرامج وخدمات تساعدها على تسريع وتيرة أعمالها في قطاع السياحة بالمملكة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.