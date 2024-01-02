“أمطار” ورياح على عدة مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (الثلاثاء) على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، مع عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وكان المركز توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في عدة مناطق، يصحبها تأثيرات مختلفة، أبرزها رياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم (الجمعة) المقبل. وفق “أخبار 24”.