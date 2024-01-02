فوائد الانتظام بشرب الماء في “الشتاء”

ينسى الكثيرون شرب الماء خلال فصل الشتاء وقد تمر عليهم ساعات طويلة دون أن يشعروا بالعطش، ما يتبعه تأثيرات سلبية على صحة الجسم، لكن على النقيض تماماً تزيد الفوائد مع انتظام تناول الماء.
وينصح بالحرص على شرب الماء بكميات كافية خلال الشتاء وضبط الساعة لتناوله بانتظام لو لزم الأمر لعدم النسيان؛ إذ يحتاج الجسم يومياً لقرابة 6 أكواب من الماء، للحفاظ على نسبة السوائل في الجسم، وتعزيز وظائفه وحمايته من الأضرار المختلفة.
ويعطي شرب الماء خلال الشتاء شعوراً بالدفء، حيث يحافظ على درجات حرارة الجسم، كما أنه مقاوم طبيعي لحالة الكسل التي تسيطر على الجسد خلال الجو البارد، إذ يساعد على توفير الطاقة لتؤدي وظائف الجسم أدوارها بحيوية.
ومن الأسباب التي تجعل الحرص على شرب الماء شتاءً أمراً مهماً خاصة لدى النساء، هو الحفاظ على نضارة البشرة؛ حيث إن الهواء البارد يمتص الماء من الجلد ما قد يتسبب في جفافه وتقشره أو تشققه ما يؤثر بالتأكيد على المظهر، لذا فإن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجلد.
ويؤدي الماء دوراً مهماً في الحفاظ على الوزن خلال الشتاء؛ إذ إن الأجواء الباردة دائماً ما تعطي شعوراً بالجوع، وبالتالي فإن الاستسلام للرغبة في الأكل ينتهي بوزن زائد مع نهاية الشتاء، وشرب الماء بكميات مناسبة هو أكثر ما يساعد في الحد من الإفراط في تناول الطعام. وفق “أخبار 24”.
كما أن الماء يعد وقاية طبيعية ضد العديد من الأمراض والأعراض التي قد يصاب بها الجسم؛ نتيجة للأجواء الباردة، كالصداع والإمساك وحرقة المعدة وتكون حصوات الكلى والتشنجات العصبية والتهاب المسالك البولية؛ فالماء يساعد في انتظام حركة الأمعاء ما يقلل من حدوث الإمساك، إضافة إلى أن قلة شرب الماء يتسبب في زيادة حامض المعدة ما قد يؤدي للشعور بالحرقة.
ومن الأضرار التي قد يسببها قلة شرب الماء في الشتاء ويجهلها الكثيرون، هو الشعور بآلام المفاصل؛ إذ إن الماء يشكل حوالي 80% من الغضاريف، وبالتالي فإن إهماله يقلل من قدرة المفاصل على تحمل كتلة الجسم، بخلاف أنه ضروري لبنية الدماغ والحبل الشوكي والأنسجة الدقيقة، وقد يؤدي قلة شرب الماء لعدم القدرة على التفكير بطريقة سليمة.