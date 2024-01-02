5 فيتامينات لمواجهة “الشتاء”

أبرزت وزارة الصحة، مجموعة من الفيتامينات والعناصر التي تلعب دوراً مهماً في فصل الشتاء، والتي تساعد في تعزيز الصحة وتقوية مناعة الجسم لمواجهة الأمراض، داعيةً إلى استشارة الطبيب قبل إضافة أي من المكملات الغذائية إلى النظام اليومي.
وأوضحت الوزارة، أن “الزنك” هو أول تلك العناصر التي تساعد في تعزيز الصحة ويمكن الحصول عليه من خلال تناول اللحوم الحمراء والدواجن والفول، وأما “فيتامين سي” فهو يتوفر في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد.
ويأتي في القائمة أيضاً “فيتامين أ” الذي يتواجد في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء، كما يمكن الحصول على “فيتامين د” من تناول السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهراً، إلى جانب “فيتامين هـ” الذي يوجد في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض.