“مركز التحكيم” يُدشّن مشروع “الإستراتيجية”

دشّن مركز التحكيم الرياضي السعودي مشروع الخطة الإستراتيجية للمركز، وذلك ضمن الفعالية التي أقيمت بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصّم.
وجرى خلال الفعالية إعلان إطلاق برامج وأنشطة الخطة الإستراتيجية التي سيعمل المركز على تنفيذ برامجها ومستهدفاتها خلال السنوات القادمة انطلاقاً من يناير 2024م.
وأشار الدكتور باصّم إلى أن الخطة الإستراتيجية الشاملة للمركز تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بقياس وتحليل الوضع الراهن للمركز ومهامه، والتجارب الدولية المماثلة في مجال التحكيم الرياضي، وكيفية استثمارها كمرتكزات ننطلق من خلالها في تحقيق برامج للاستدامة المالية والحوكمة والتدريب وبناء القدرات والتطوير وتفعيل البرامج الإعلامية والاتصالية والتوعوية وبرامج الشراكة المهنية والمجتمعية. وفق “أخبار 24”.