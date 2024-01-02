“إلغاء” غرامة بـ 10 ملايين ريال ضد “مبكو”

كشفت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو”، عن صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإلغاء غرامة قيمتها 10 ملايين ريال صادرة ضد إحدى شركاتها من الهيئة العامة للمنافسة.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه قد سبق للشركة الإفصاح بالقوائم المالية السنوية لعام 2022 تحت بند التعهدات والالتزامات المحتملة إلى تغريم إحدى الشركات التابعة لها من قبل الهيئة العامة للمنافسة، بمبلغ 10 ملايين ريال للادعاء بمشاركتها في تحديد الأسعار.
وأضافت أن نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس مال شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والمعلنة على موقع تداول بتاريخ 10 ديسمبر 2023 والمتضمنة في الصفحة الثانية عشرة منها “المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية” تضمنت صدور قرار من الهيئة العامة للمنافسة بتغريم شركة واسكو بمبلغ 10 ملايين ريال للمخالفة المزعومة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المنافسة بالاتفاق مع منافسين لتحديد أسعار شراء الكرتون.
وأوضحت أنه تم اتهام الشركة التابعة “واسكو” من الادعاء العام بالهيئة العامة للمنافسة بمخالفة الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المنافسة، وصدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 523 وتاريخ 28/12/2021 بتحريك الدعوى الجزائية ضد واسكو وآخرين. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أنه قد سبق وتمت إحالة الدعوى إلى محام خارجي، والحكم الصادر والذي انتهى بإلغاء الغرامة وصدور الحكم لصالحها، مشيرة إلى أن الأثر المالي سينعكس على القوائم المالية السنوية لعام 2023، وذلك بعكس مخصصات بقيمة 10 ملايين ريال.