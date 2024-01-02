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رياضة > مسيرة تاريخية لـ”الأخضر” بـ”كأس آسيا”
02/01/2024   1:36 م

مسيرة تاريخية لـ”الأخضر” بـ”كأس آسيا”

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يخوض المنتخب الوطني السعودي معسكرًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 11 يناير المقبل ضمن التحضيرات لمشاركته في كأس آسيا 2023.

وكانت قرعة البطولة التي ستستضيفها دولة قطر خلال شهر يناير المقبل قد أوقعت الأخضر في مجموعة تضم: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

جانب من تدريبات الأخضر

جانب من تدريبات الأخضر

ولا يُعَدّ الأخضر بغريب على كأس آسيا؛ فيُعتبر ثالث أكثر منتخب شارك بها بواقع 10 مشاركات متساويًا مع منتخبات قطر، والكويت والإمارات بفارق نسختين عن الصين التي تحتل وصافة المشاركة خلف إيران وكوريا الجنوبية اللتين خاض منتخباهما 14 نسخة.

واستطاع المنتخب السعودي خلال 10 مشاركات له بكأس آسيا حصد اللقب في 3 نسخ واحتلال الوصافة في 3 نسخ أخرى ليتساوى في عدد الألقاب مع نظيره الإيراني خلف المنتخب الياباني المتصدر بـ 4 ألقاب.

وكانت المشاركة الأولى للأخضر في بطولة كأس آسيا ناجحة بنسبة 100% إذ انتهت بتتويجه بلقب نسخة 1984 بعد فوزه على نظيره الصيني بثنائية نظيفة قبل أن يُتوّج بنسخة 1988 على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

فوز الأخضر التاريخي بلقب كأس آسيا عام 1984

فوز الأخضر التاريخي بلقب كأس آسيا عام 1984

ونجح الأخضر في الوصول لنهائي نسخة 1992 التي استضافتها اليابان، ولكنه خسر اللقب لحساب صاحب الأرض قبل أن يحصد لقب كأس آسيا في نسخة 1996 التي استضافتها الإمارات.

تتويج السعودية بكأس آسيا 1996

تتويج السعودية بكأس آسيا 1996

وصعد الأخضر مرة ثانية لنهائي كأس آسيا في نسخة 2000 ولكنه هُزم، وكانت المصادفة أن الخسارة كانت أمام منتخب اليابان قبل أن يودع نسخة 2004 من دور المجموعات لأول مرة في مسيرته. وفق “أخبار 24”.

وعاد الأخضر في نسخة 2007 للصعود لنهائي كأس آسيا ولكنه خسره هذه المرة أمام نظيره العراقي قبل أن يودّع في نسختَيْ 2011 و 2015 المسابقة من دور المجموعات ثم ودع نسخة 2019 من دور الـ 16.

وإجمالاً خاض الأخضر 48 مباراة في 10 نسخ من كأس آسيا؛ حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 13 بينما هُزم في 14 مباراة بعدما سجل لاعبوه 69 هدفًا واستقبلت الشباك 48 هدفًا.

مسيرة تاريخية لـ”الأخضر” بـ”كأس آسيا”

رياضة
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