القائمة النهائية لـ”الأخضر” في كأس آسيا 2023

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، عن القائمة النهائية للأخضر، المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وكانت بعثة المنتخب السعودي، قد وصلت صباح الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في المعسكر الإعدادي حتى 11 من شهر يناير الجاري، استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا قطر 2023.
واستقر مانشيني على 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي – راغد نجار (النصر) – أحمد الكسار (الفيحاء).
في الدفاع: حسن كادش (الاتحاد) – عون السلولي (التعاون) – علي البليهي (الهلال) – أيمن يحيى، علي لاجامي (النصر) – حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد (الهلال) – فواز الصقور (الشباب) – عبدالله الخيبري (النصر).
في خط الوسط: مختار علي، عباس الحسن (الفتح) – فيصل الغامدي (الاتحاد) – عيد المولد (الأخدود ) – سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، محمد كنو (الهلال) – سامي النجعي (النصر).
للهجوم :فهد المولد (الشباب) – عبدالرحمن غريب (النصر) – فراس البريكان (الأهلي) – عبدالله رديف (الشباب) – صالح الشهري (الهلال).
واستبعد مانشيني الرباعي محمد اليامي حارس المرمى، وكلاً من علي هزازي وخالد الغنام ومحمد مران.
وسيخوض المنتخب الوطني خلال معسكره في قطر 3 مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب الوطني قد خاض 6 مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.
كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.
يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.