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جديد المحليات > “4” مشروعات لتوليد الكهرباء بتقنية “الدورة المركبة”
02/01/2024   4:43 م

“4” مشروعات لتوليد الكهرباء بتقنية “الدورة المركبة”

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كشفت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن طرحها، للمنافسة 4 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ 7200 ميجاواط.

وأوضحت أن هذه المشروعات تتوزع على محطتي رماح (1) ورماح (2) في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية (1) والنعيرية (2) في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاواط لكل محطة، وستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات تأتي تماشياً مع مبادرة “السعودية الخضراء” وطموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060م أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن هذه المشروعات تأتي أيضا امتدادًا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و الغاز بنسبة 50% لكل منهما.

“4” مشروعات لتوليد الكهرباء بتقنية “الدورة المركبة”

جديد المحليات
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