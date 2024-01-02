مارسيليا يتمسك بـ”أوناحي”

يتمسك نادي مارسيليا ببقاء لاعبه المغربي عز الدين أوناحي رغم ارتباطه بالانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.
وأكد فرانكي توردي مسؤول الاتصال بنادي مارسيليا أن فريقه لا يرغب في التخلي عن لاعبه المغربي عز الدين أوناحي هذا الشتاء.
وكانت صحيفة “ليو سبورت” الفرنسية، قد أكدت خلال الفترة الماضية على وجود رغبة من جانب الشباب والاتحاد في الحصول على خدمات أوناحي من نادي مارسيليا الفرنسي في يناير الجاري. وفق “سبورت 24”.
وساهم عز الدين أوناحي في تحقيق منتخب المغرب إنجازه التاريخي في كأس العالم 2022 بالحصول على المركز الرابع.