الاتحاد يحسم مصير “جوتا”

علمت مصادر خاصة أن نادي الاتحاد حسم مصير محترف الفريق، الجناح البرتغالي جوتا خلال الميركاتو الشتوي.
وأوضحت المصادر، أن نادي الاتحاد يرغب في الاستغناء عن اللاعب جوتا في الانتقالات الشتوية والتعاقد مع بديل في مركزه.
وانضم جوتا لنادي الاتحاد بداية الموسم الجاري لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه مع حامل لقب دوري روشن السعودي.
ولعب الجناح البرتغالي القادم من نادي سيلتك الأسكتلندي، 11 مباراة بقميص نادي الاتحاد وسجل هدفين.
ويعاني نادي الاتحاد تراجعا واضحا في النتائج خلال الموسم الحالي الذي بدأه الفريق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ويستكمله مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وفق “سبورت 24”.