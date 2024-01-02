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جديد المحليات > محافظ “الأحساء” يثني على “نجم العلوم”
02/01/2024   10:23 م

محافظ “الأحساء” يثني على “نجم العلوم”

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استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، عضو المنتخب السعودي للربوت المهندس محمد بن عباس البومجداد، بمناسبة حصوله مؤخرًا على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم في دولة قطر الشقيقة.

وثمّن المهندس البومجداد، دعم محافظ الأحساء الدائم للموهوبين من أبناء وبنات المحافظة، موضحًا أنه حصل على المركز الأول في البرنامج في نسخته الـ15، الذي يتنافس فيه أكثر من ثلاثة آلاف ابتكار.

وأوضح أن ابتكاره استغرق ثلاثة أعوام لتطويره حتى بات الجهاز قادرًا على المشي على الأسطح العمودية للقيام بالمهمات التي تشكل خطورة على العاملين بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل: الفحص والصيانة والتفتيش. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى تزويد الربوت ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها، مبينًا أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعًا، وأفضل سبعة مشاريع، وأفضل ثلاثة مشاريع، وتوجت مشروعه بالمركز الأول.

محافظ “الأحساء” يثني على “نجم العلوم”

جديد المحليات
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