300 ألف.. غرامة أغذية “منتهية الصلاحية”

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.
وأوضحت الهيئة أن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها، أسفرت عن العثور على منتجات غذائية منتهية، تشمل: عصائر، شيكولاتة، حليباً مكثفاً، بودرة الشيكولاتة، حبوب القمح، رقائق ذرة، بأحد المستودعات بمدينة أبها، وكشفت عمليات التحقق الاشتباه بوجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها.
وأفادت بأنه جرى متابعة تحميل المنتجات المخالفة من مستودع الشركة بعسير، وتتبع المركبة حتى وصولها إلى المستودع بجدة، حيث جرى ضبط وحجز المنتجات المخالفة مع منتجات أخرى تم العثور عليها داخل المستودع، بلغ إجماليها نحو 5600 كيلوغرام.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة، وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتطبيق عقوبة تقدر بـ 300 ألف ريال على الشركة مع إتلاف المنتجات.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
وفق “أخبار 24”.