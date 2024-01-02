14 اتفاقية “تؤهل” وتوظف “الكفاءات”

وقَّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، 14 اتفاقية تفاهم وتوظيف، مع قطاعات حكومية وخاصة بالمنطقة.
وشملت الاتفاقيات التعاون في مجال التدريب التعاوني والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشتركة والتوظيف لإعداد الكفاءات الوطنية للانخراط في سوق العمل، وذلك بحضور نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة المهندس صالح الحوشاني.
وأوضح مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي أن الاتفاقيات جميعها تهدف إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل، لتحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة التي تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل التطوير، وتنمية الإنسان والمجتمع. وفق “أخبار 24”.