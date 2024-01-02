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جديد المحليات > تكامل استثنائي لتعزيز “انضباط الطلاب”
02/01/2024   10:20 م

تكامل استثنائي لتعزيز “انضباط الطلاب”

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في تعاون وتكامل استثنائي، يعد من ثمار رؤية المملكة 2030، بدأ عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة التعليم، حث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع التعليمي عموماً، على الانضباط، من خلال رسائل اتصالية تثقيفية وتوعوية، معززة لقيمة الانضباط وأهميته في تنمية السلوكيات الإيجابية ودعم العملية التعليمية، والموجهة للطلاب والطالبات.

وحظيت الرسائل الاتصالية، بإشادة واسعة وتفاعل كبير من أولياء الأمور؛ إذ أكد كثيرون منهم أهمية هذه الرسائل وتأثيرها على تأكيد السلوكيات الإيجابية تجاه الانضباط، واحترام الوقت لدى الطلاب والطالبات، والمجتمع التعليمي كافة.

وتحمل الرسائل، مضامين عدة، تعزز مبدأ الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع عموماً في العملية التعليمية، والتأكيد على الدور التكاملي والمهم بين أطراف المجتمع التعليمي لبناء شخصية الطالب والطالبة على أسس الانضباط والإنتاجية واحترام الوقت واكتساب المهارات والمعارف. وفق “أخبار 24”.

وركزت الرسائل الاتصالية على النتائج النهائية من عملية تعزيز مبدأ الانضباط ، وتوزيع الأدوار سواء المدرسة أو الأسرة أو المجتمع وفق الاتجاهات الحديثة في بناء الرسائل الاتصالية.

تكامل استثنائي لتعزيز “انضباط الطلاب”

جديد المحليات
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