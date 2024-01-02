“تاسي” لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2022

واصلت السوق المالية السعودية في جلسة اليوم (الثلاثاء) ارتفاعها التدريجي للجلسة الثامنة على التوالي مستفيدة من زيادة الطلب على الأسهم، وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 9 بلايين ريال، ليسجل المؤشر الرئيس (تاسي) أعلى مستوى له عندما بلغت قراءته نهاية جلسة اليوم 12123 نقطة، فيما بلغ أعلى مستوى سابق للمؤشر 12194 نقطة نهاية تعاملات 4 سبتمبر 2022 صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الاثنين).
وبنهاية جلسة اليوم يكون المؤشر سجل زيادة جديدة في 2024، وصولاً إلى 12123.08 نقطة في مقابل 12037.04 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 86.04 نقطة نسبتها 0.71% ، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 156 نقطة، نسبتها 1.30%.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 53 % إلى 9.88 بليون ريال، في مقابل 6.44 بليون أمس، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 47 % إلى 367 مليون سهم، في مقابل 249 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة 44 % إلى 571 ألف صفقة في مقابل 398 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 3 % إلى 642 سهماً.
وطاول الصعود مؤشرات 18 قطاعاً من السوق التعاملات، منها 3 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 2 %، تصدرها قطاع إنتاج الأغذية المرتفع 4.48 % ، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 2.79 %، ثم مؤشر النقل بنسبة 2.60 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 137 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 79 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.318 تريليون ريال بزيادة قدرها 25 بليون نسبتها 0.22 %.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم تْشب قائمة الأسهم بعد ارتفاع سعره 10 % وصولاً إلى 30.25 ريال من تداول 1.42 مليون سهم، تلاه سهم سال بزيادة 9.93 % إلى 212.60 ريال، في المقابل سجل سهم أميانتيت أكبر خسارة، بعد انخفاض سعره 6 % هبوطاً إلى 62.20 ريال، تلاه سهم نسيج بتراجع 5.4 % إلى 56.10 ريال، وسجل سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة متداولة بلغت 781 مليون ريال استقر سعره خلالها عند 33.05 ريال. وفق “أخبار 24”.
وعاود مؤشر “نمو” ارتفاعه مجدداً بعد تراجعه في جلسة أمس، وأنهى جلسة اليوم بزيادة 0.58 % تعادل 142 نقطة، صعوداً إلى 24630 نقطة في مقابل 24488 نقطة أمس، من تداول 1.55 مليون سهم في مقابل 2.88 مليون، فيما انخفضت السيولة المتداولة 35 % إلى 26.2 مليون في مقابل 40 مليوناً، نُفذت من خلال 2881 صفقة.