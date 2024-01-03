حلان لتجاوز مشكلات تحديث “آيفون”

يبحث مستخدمو هواتف “آيفون” عن حلول لمواجهة مشكلات تحديث (iOS 17.2.1) الخاص بتحسين الأمان والأداء، والتي تمثلت في تأثر الاتصال بالشبكة الخلوية واستنزاف البطارية بشكل سريع وارتفاع درجة الحرارة.
ويمكن التعامل مع تلك الأزمة من خلال حذف ملفات تعريف “VPN” المثبتة على الجهاز، وذلك بالانتقال إلى الإعدادات ثم “VPN” وإدارة الأجهزة، بالإضافة إلى العمل على إعادة تعيين إعدادات الشبكة من خلال التوجه للإعدادات ثم العام، واختيار إعادة تعيين الآيفون وبعدها إعادة تعيين إعدادات الشبكة.
وكان عدد من المستخدمين قد اشتكى من أن أجهزتهم لم تتعد تتصل بشبكاتهم الخلوية، ما يؤثر على المكالمات والبيانات، كما أفاد البعض بأن أجهزتهم تعاني من استنزاف سريع للبطارية وارتفاع في درجة الحرارة بعد التحديث. وفق “أخبار 24”.